Гонки улиток отменили из-за сонливости участников

Благотворительное мероприятие должно было состояться в субботу, 24 февраля, но накануне организаторы заметили, что улитки из-за холодной погоды впали в спячку и не изъявляли никакого желания соревноваться.

Вырученные средства должны были пойти на поддержку санитарной авиации графства Девон. Организаторы пообещали провести забег, когда моллюски проснутся.

В 2015 году сообщалось о гигантской африканской улитке, выигравшей чемпионат по бегу в Нижнем Новгороде. Моллюск по кличке Гери преодолел 45-сантиметровую дистанцию за 5 минут 53 секунды. Его средняя скорость составила около 1,27 миллиметра в секунду.

Мировой рекорд по бегу среди улиток был установлен в 1995 году в Лондоне. Тогда моллюск по кличке Арчи преодолел дистанцию в 33 сантиметра за 2 минуты 20 секунд. Он показал среднюю скорость 2,35 миллиметра в секунду.