Google не будет рекламировать азартные игры в Италии

Это решение было принято после выхода декрета о достоинстве, автором которого является премьер-министр Италии Луиджи Ди Майо.

В письме сказано, что компания изменила раздел политики азартных игр и игр в AdWords, касающийся рекламы в Италии. Согласно нововведениям, рекламный контент, ориентированный на азартные игры, больше не будет распространяться Google в этой конкретной стране, пишет logincasino.com.

Новая концепция Google уже вступила в силу. В компании отметили, что рекламодатели смогут продолжать рекламировать свои продукты и услуги в сфере азартных игр в других странах.

По мнению Джованни Гарриси, запрет на рекламу повлечет за собой массу негативных последствий. Эксперт полагает, что декрет будет временным и вскоре его отменят. Иначе, отметил он, правительству не избежать судебных исков.