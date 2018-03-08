Google выпустила новый Android раньше срока

Планировалось, что новый Android представят 14 марта. Новая версия системы пока доступна только для устройств Pixel (собственный бренд Google). Как пишет Ars Technica, следующий Android не будут поддерживать смартфоны Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшет Pixel C.

The Verge перечисляет некоторые новшества следующей версии Android. В частности, в системе доступна функция настройки отображения интерфейса, которая в том числе позволяет управлять пространством по сторонам от фронтального выреза. Это пригодится производителям смартфонов с «монобровью».

Первым гаджетом с «монобровью» стал iPhone X, в феврале Bloomberg сообщал, что Google планирует добавить в свою ОС поддержку выреза в верхней части дисплея. Как отмечает The Verge, это не единственное сходство Android P с продуктами Apple. К примеру, уведомления о новых сообщениях похожи на iMessage.

Для нового Android пока нет названия. Как правило, Google дает имя операционной системы по наименованиям сладостей. Последняя версия Android называется Oreo, предыдущая - Nougat.