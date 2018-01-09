Горбатый кит спас женщину от тигровой акулы

63-летняя женщина не заметила, как к ней подплыл крупный хищник. Но ныряльщицу защитил горбатый кит, с которым она в это время «общалась».

Инцидент произошел неподалеку от островов Кука в южной части Тихого океана, сообщает The Independent. Увидев приближающегося хищника, кит стал укрывать женщину плавниками, а потом и вовсе поднял ее на поверхность на спине. В это время его собрат пытался отогнать акулу. Это длилось около 10 минут. По словам Хаузер, она не сразу поняла, что происходит, передает ntv.ru.

Нэн Хаузер, биолог: «Я провела 28 лет, защищая китов, но в тот момент я даже не осознавала, что теперь они меня защищают. Я не понимала, что задумал кит, когда он приблизился ко мне, стал толкать и попытался спрятать под грудным плавником».

Она призналась, что была напугана, ведь огромный кит мог ударить ее слишком сильно.

Нэн Хаузер: «Я старалась не паниковать, хотя была уверена, что это, скорее всего, будет смертельной схваткой».

Позже рыбаки рассказали, что видели крупную тигровую акулу неподалеку. Это подтвердили и дайверы, которые даже прервали съемку, потому что были практически уверены, что женщина погибнет.

Хаузер считает, что этот инцидент доказывает, что у китов есть инстинкт защищать других живых существ. В частности, известно, что они укрывают от косаток тюленей. Однако до сих пор не было зафиксировано случая защиты человека.