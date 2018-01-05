Города Европы накрыла зимняя буря

Из-за непогоды нарушена работа международного аэропорта Схипхол в Амстердаме, который считается одним из самых загруженных в ЕС. Множество рейсов задерживаются, больше полутора сотен отменены. Прогнозы руководства воздушной гавани неутешительны: число не отправленных вовремя самолетов будет только расти.

В Ирландии под ударом стихии оказался Голуэй, один из крупнейших городов в стране. Пострадали многие магазины, дороги затопило. Без электричества остаются 27 тысяч домов, пишет ntv.ru.

В Германии похожая ситуация. Там мощный ветер повалил деревья и столбы электропередачи. Заблокированы дороги, в Мюнхене и Аугсбурге закрылись зоопарки. Не работает железная дорога, ведущая на самую высокую гору страны - Цугшпитце.

Из-за «Элеанор» закрыли вход на Эйфелеву башню. Столь сильного ветра во Франции не было уже 7 лет. Нарушена работа аэропортов, не ходят поезда. Без электричества остаются более 200 тысяч квартир. На половине территорий страны объявлен «оранжевый» уровень тревоги.