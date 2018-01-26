Города Италии получили «Оранжевый флаг»

Идея учреждения и присвоения таких «знаков качества» впервые родилась в 1998 году в области Лигурия, когда встал вопрос развития и продвижения туризма в малоизвестной центральной части региона.

На трехлетие 2018-2020 Итальянский туристический клуб удостоил «Оранжевого флага» 227 малых городов, пишет euromag.ru.

Наряду с городами, подтвердившими свое право обладания этим знаком качества, им были отмечены еще 19 новых мест: Грессоне-Сен-Жан в регионе Валле д’Аоста, Алье, Кьюза-ли-Пезио, Гави и Оццано-Монферрато в регионе Пьемонт, Альменно-Сан-Бартоломео, Беллано и Пиццигеттоне в регионе Ломбардия, Маниагои Сан-Вито-аль-Тальяменто в регионе Фриули Венеция Джулия, Санта-Фьора в регионе Тоскана, Фронтино и Серра-Сан-Квирико в регионе Марке, Фара-Сан-Мартино, Лама-деи-Пелиньи и Опи в регионе Абруццо, Альяно в регионе Базиликата, Ориоло и Таверна в регионе Калабрия.

Полный список лауреатов «оранжевого флага» опубликован на сайте Итальянского Туристического Клуба.

Узнать больше об итальянских боргах можно в нашем материале.