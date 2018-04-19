Госдолг Испании бьет рекорды

По данным Банка Испании, размер государственного долга составил, таким образом, 99% ВВП. Это превышает плановые показатели, установленные на уровне 96,8%. В то же время Министерство экономики отмечает, что снижение дефицита и экономический рост помогут постепенно сократить уровень госдолга, пишет noticia.ru.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост госдолга составил 3,8%, или 42 млрд евро, а по сравнению с предыдущим месяцем - 1%, или 12 млрд евро.

При этом задолженность автономных сообществ в феврале сократилась на 0,12% по сравнению с предыдущим месяцем, но увеличилась на 2,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, превысив 287,5 млрд евро.

Также отмечается рост задолженности местных корпораций до 29 млрд евро, который увеличился на 0,3% по сравнению с январем, но уменьшился и на 9,2% по сравнению с прошлым годом, и органов социального обеспечения до 27 млрд, что на 0,08% больше чем в январе и на 59% больше чем в прошлом году).

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