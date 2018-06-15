Государственный долг Италии достиг исторического максимума

Пятница, 15 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Государственный долг Италии достиг исторического максимума

Размер государственного долга Италии в апреле текущего года побил очередной рекорд и достиг исторического максимума, превысив 2,311 триллиона евро.

Об этом сообщил в пятницу центральный банк страны.

Согласно последним данным Banca d'Italia (ЦБ), только в течение апреля величина суверенной задолженности выросла на 9,3 миллиарда евро. Этот рост произошел в основном вследствие увеличения массы наличных денег, находящихся в обращении, а также в результате повышения расходов центральной госадминистрации, пишет РИА Новости.

Серьезную озабоченность в связи с продолжающимся ростом размера госдолга немедленно выразил Национальный союз потребителей Италии. «Эти данные вызывают обеспокоенность, в особенности если учесть, что в конце года Европейский центробанк прекратит покупать государственные облигации. Мы повели себя как стрекозы, а не как муравьи: мы не смогли воспользоваться преимуществами количественного смягчения и низками процентными ставками, чтобы сократить государственную задолженность», - заявил в пятницу президент союза Массимилиано Дона.

В минувший четверг Европейский центробанк представил план по сворачиванию программы скупки облигаций более чем на 2,4 триллиона евро. С октября по декабрь он сократит месячные покупки вдвое, до 15 миллиардов евро. С 2019 года в бумаги будут вкладываться только средства, поступающие от погашения облигаций, уже находящихся в портфеле ЕЦБ.

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