Грабители за минуты вынесли из самолета пять миллионов долларов

В полиции сообщили, что пятеро предполагаемых преступников заехали на территорию грузового терминала аэропорта Виракопос на пикапе. Чтобы не вызвать подозрений, на автомобиль наклеили эмблемы, похожие на опознавательные знаки службы охраны аэропорта. Известно также, что бандиты угрожали сотрудникам охраны оружием.

Как передавали местные СМИ, ограбление заняло не более шести минут, арестовать злоумышленников по горячим следам не удалось. О пострадавших или раненых также не сообщается.

За сохранность похищенного груза отвечала компания «Бринкс», занимающаяся организацией перевозки ценностей. Ее представители пока не дали комментариев по поводу произошедшего.

Самолет, с которого были похищены деньги, совершал промежуточную посадку в Виракопосе на пути из Сан-Паулу в Цюрих. Кому принадлежали украденные деньги, также не уточняется.