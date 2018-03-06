Грабители за минуты вынесли из самолета пять миллионов долларов

Вторник, 06 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Грабители за минуты вынесли из самолета пять миллионов долларов

В Бразилии банда грабителей за несколько минут вынесла из самолета Lufthansa пять миллионов долларов наличными и скрылась с места преступления.

В полиции сообщили, что пятеро предполагаемых преступников заехали на территорию грузового терминала аэропорта Виракопос на пикапе. Чтобы не вызвать подозрений, на автомобиль наклеили эмблемы, похожие на опознавательные знаки службы охраны аэропорта. Известно также, что бандиты угрожали сотрудникам охраны оружием.

Как передавали местные СМИ, ограбление заняло не более шести минут, арестовать злоумышленников по горячим следам не удалось. О пострадавших или раненых также не сообщается.

За сохранность похищенного груза отвечала компания «Бринкс», занимающаяся организацией перевозки ценностей. Ее представители пока не дали комментариев по поводу произошедшего.

Самолет, с которого были похищены деньги, совершал промежуточную посадку в Виракопосе на пути из Сан-Паулу в Цюрих. Кому принадлежали украденные деньги, также не уточняется.

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