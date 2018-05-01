Границы Литвы будут охранять истребители ВВС Испании и Португалии

Об этом отмечается в сообщении на сайте Минобороны Литвы.

Представители Португалии будет возглавлять 47-й миссией НАТО по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии. Всего из государства Южной Европы в Литву прибудут 90 военнослужащих, а также еще около 130 испанских солдат. Они заменят в балтийской республике находящееся в стране с января подразделение датских ВВС, пишет news.rambler.ru.

Ранее 30 апреля стало известно, что железные дороги Латвии, Литвы и Эстонии могут стать проблемой для перемещения войск НАТО в случае конфликта с Россией. Подобный вывод сделали специалисты Института современной войны в Военной академии США в Вест-Пойнте.