Гражданки Италии получат право выходить на пенсию в 58 лет

Четверг, 18 Октябрь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Гражданки Италии получат право выходить на пенсию в 58 лет

В пенсионную реформу Италии были снова внесены изменения.

Новая норма о более раннем выходе женщин на заслуженный отдых была зафиксирована в текстах бюджета на 2019 год. Итальянки - наемные работники получат право выйти на пенсию уже в 58 лет при наличии общего трудового стажа не меньше чем 35 лет. Если же итальянка была ИП, то рассчитывать на пенсионные выплаты она получит право в 59 лет, пишет napoli1.com.

Вступит в силу пенсионная реформа в Италии уже в 2019 году. Уменьшение возраста для получения пенсионных выплат – это одно из предвыборных обещаний партии, находящейся сейчас у власти.  

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