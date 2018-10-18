Гражданки Италии получат право выходить на пенсию в 58 лет

Новая норма о более раннем выходе женщин на заслуженный отдых была зафиксирована в текстах бюджета на 2019 год. Итальянки - наемные работники получат право выйти на пенсию уже в 58 лет при наличии общего трудового стажа не меньше чем 35 лет. Если же итальянка была ИП, то рассчитывать на пенсионные выплаты она получит право в 59 лет, пишет napoli1.com.

Вступит в силу пенсионная реформа в Италии уже в 2019 году. Уменьшение возраста для получения пенсионных выплат – это одно из предвыборных обещаний партии, находящейся сейчас у власти.