Greenpeace призывает Испанию запретить пластиковые соломинки

В стране выбрасывается более 4,7 трубочек для питья ежегодно, или более 13 млн – ежедневно.

В связи со столь высокими показателями Greenpeace призывает Испанию ввести запрет на использование пластиковых соломинок, а также отказаться от других одноразовых продуктов из пластика, срок разложения которых достигает 500 лет.

Пластиковые соломинки – один из самых часто встречающихся видов мусора на испанских пляжах, наряду с окурками, упаковкой от продуктов питания, бутылками и крышками, пишет noticia.ru.

По подсчетам экологической организации, человек в среднем использует 110 одноразовых трубочек для питья ежегодно. Отмечается также, что пластиковая посуда составляет 6% мусора в Средиземном море.

По оценкам Greenpeace, более миллиона птиц и около 100 тысяч морских животных погибают ежегодно из-за пластикового загрязнения.