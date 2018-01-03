Группа «Ириао» представит Грузию на «Евровидении» в Португалии

Среда, 03 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Группа «Ириао» представит Грузию на «Евровидении» в Португалии

На «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне, Грузию представит группа «Ириао», соединяющая в своем творчестве джаз и этническую грузинскую музыку.

Ансамбль «Ириао», который будет представлять Грузию на международном конкурсе песни «Евровидение-2018», был образован в Тбилиси в 2013 году по инициативе композитора Давида Малазонии, сообщает kavkaz-uzel.eu.

Давид Малазония считается одним из первых композиторов в Грузии, который объединил джаз и этническую грузинскую музыку. Уже около тридцати лет он пишет музыку для театральных постановок, телепроектов, а также для групп и исполнителей не только в Грузии, но и в Германии.

В конкурсе «Евровидение-2018», который пройдет в Португалии, примут участие 42 страны, в том числе Азербайджан, Армения, Грузия и Россия.

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