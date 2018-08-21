Хамон – любимое блюдо испанцев

Вторник, 21 Август 2018 Испания Испания Популярные материалы

Хамон – любимое блюдо испанцев

Хамон, наряду с картофельной запеканкой, гаспачо и крокетами, составляет основу традиционной испанской кухни.

Особая любовь испанцев к этому блюду также получила научное подтверждение.

Производитель мяса Costa Food совместно с BitBrain провели нейромаркетинговое исследование, впервые применив такие технологии изучения спроса в продовольственной области. Исследование позволило выявить реакции мозга потребителей на мясную продукцию, среди которых особо выделился именно хамон.

В исследовании приняли участие 235 человек. Им показывали изображения разных продуктов и с помощью специальных датчиков на голове анализировали физиологические реакции. Это позволило определить, какой продукт нашел наибольший эмоциональный отклик среди потребителей, пишет noticia.ru.

Хамон серрано стал лидером как по бессознательному отклику, вычисленному с помощью нейронных реакций, так и по осознанному выбору. Почти 73% участников назвали его в числе шести любимых продуктов. Второе место по популярности заняла колбаса фуэт.

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