H&M удовлетворит скромниц

Четверг, 03 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

H&M удовлетворит скромниц

Шведский производитель одежды масс-маркет H&M добавит в свой ассортимент «скромную» одежду.

Как отмечает издание, первая часть коллекции Ltd Collection появится на официальном сайте марки в четверг, 3 мая. В нее войдут топы с длинными рукавами, брюки, платья и юбки в пол.

По словам ведущего дизайнера H&M Перниллы Вольфарт, интерес к подобным вещам сильно вырос за последние годы, и бренд решил дать покупателям то, чего они хотят. «На сегодняшний день H&M представлен в 69 странах. Мы хотим сделать широкий, разнообразный ассортимент, который бы соответствовал всем рынкам. Мы хотим подобрать что-то для каждого», - объяснила Вольфарт.

В 2015 году H&M выпустил рекламную кампанию, в которой снялась модель в хиджабе Мариах Идрисси. По словам дизайнера, акция имела большой успех, поэтому бренд ожидает, что женщинам понравится новая линия одежды.

Вторая часть «скромной» коллекции появится на сайте 24 мая. Все вещи будут продаваться по цене от 59,99 до 129 долларов.

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