«Ходячие мертвецы» лишатся главного героя

Среда, 30 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

«Ходячие мертвецы» лишатся главного героя

Британский актер Эндрю Линкольн, звезда «Ходячих мертвецов», покинет сериал.

В «Ходячих мертвецах» Линкольн играет главную роль Рика Граймса, бывшего офицера полиции, который возглавляет группу выживших после наступления зомби-апокалипсиса.

Актер уйдет из сериала после девятого сезона. Отмечается, что экранное время персонажа в новой части сократится, а главной звездой сериала станет Норман Ридус, исполнитель роли Дэрила Диксона. Создатели сериала собираются выплатить Ридусу гонорар свыше 20 миллионов долларов за девятый сезон.

Причина ухода Линкольна пока не раскрывается. Британский актер также снимался в фильмах «Грозовой перевал», «Сердцеед» и «Реальная любовь».

«Ходячие мертвецы» - американский постапокалиптический телесериал, основанный на одноименных комиксах. Премьера состоялась 31 октября 2010 года. Создатель сериала, Фрэнк Дарабонт, известен экранизациями романов Стивена Кинга, в числе которых «Побег из Шоушенка» и «Зеленая миля».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Джо Харт может переехать в Португалию

      Голкипер «Вест Хэма» Джо Харт, права на которого по-прежнему принадлежат «Манчестер Сити», может продолжить карьеру в лиссабонском «Спортинге».

      Подробнее

    • Португалия: новая система проверки билетов

      Новинка затронет тех, кто пересекает реку Тежу на южный берег и обратно.

      Подробнее

    • Испания - беспроводная зарядная система для электромобилей

      В Испании разрабатывают проект беспроводной зарядной системы для электромобилей.

      Подробнее

    • Правительство Испании выделит 20 млн евро на развитие 5G

      Правительство Испании в минувшую пятницу открыло прием заявок на тендеры для развития новой технологии 5G.

      Подробнее

    • В Италии создан робот-чемодан

      Итальянский производитель мотороллеров «Vespa» Piaggio создал робота-чемодана, который сам носит за хозяином все, что тот в него положит.

      Подробнее

    • Италия: найден скелет еще одной жертвы вулкана

      Помпеи не перестают радовать археологов новыми находками, которые, как кусочки мозаики, дополняют общую картину катастрофы, погубившей цветущий город.

      Подробнее

    • «Ходячие мертвецы» лишатся главного героя

      Британский актер Эндрю Линкольн, звезда «Ходячих мертвецов», покинет сериал.

      Подробнее

    • Мексика отказалась платить за стену на границе с США

      Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет платить за строительство стены на границе с США.

      Подробнее

Фотогалерея

  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе