Храм Святого Семейства - самое популярное место в Испании

Барселона вообще признана самым популярным среди туристов городом в Испании.

Так, восемь из десяти бронирований в Испании приходятся на различные достопримечательности Барселоны, пишет noticia.ru.

При этом среди испанских путешественников самой популярной достопримечательностью стала Эйфелева башня в Париже.