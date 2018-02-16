Храм Святого Семейства - самое популярное место в Испании
Храм Святого Семейства в Барселоне вошел в мировой топ-10 самых бронируемых достопримечательностей, составленный порталом TripAdvisor.
Барселона вообще признана самым популярным среди туристов городом в Испании.
Так, восемь из десяти бронирований в Испании приходятся на различные достопримечательности Барселоны, пишет noticia.ru.
При этом среди испанских путешественников самой популярной достопримечательностью стала Эйфелева башня в Париже.