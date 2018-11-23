Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце, в ней принял участие принц Чарльз, сообщает ТАСС.

Хью Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах «Черная Гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер» со Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус».