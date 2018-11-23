Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Пятница, 23 Ноябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи

Британский актер Хью Лори стал кавалером ордена Британской империи 3-й степени. 

Церемония награждения состоялась в Букингемском дворце, в ней принял участие принц Чарльз, сообщает ТАСС.

Хью Лори — британский актер, профессиональный пианист, сценарист, режиссер, продюсер, писатель и певец, известность которому принесли прежде всего роли в британских комедийных телесериалах «Черная Гадюка», «Шоу Фрая и Лори» и «Дживс и Вустер» со Стивеном Фраем, а также главная роль в американском телесериале «Доктор Хаус».

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