Iberia будет продвигать испанское оливковое масло

Для рекламной кампании был выбран Airbus A319, который совершает короткие полеты и полеты средней дальности в 37 аэропортов в 17 странах, пишет noticia.ru.

Проект является частью кампании Olive Oil World Tour, которая проходит в аэропорту Мадрид-Барахас им. Адольфо Суареса. На борт самолета были нанесены виниловые наклейки. Помимо визуальной рекламы проект включает и другие инициативы, направленные на то, чтобы «привлечь путешественников к культуре оливкового масла». Так, в разных городах Европы появятся Olive Oil Lounge, которые будут установлены в местах скопления людей, включая не только аэропорты, но и железнодорожные станции и порты. Перед посадкой пассажирам будут предлагать «экспресс-дегустацию», а сев в самолет путешественники также смогут познакомиться с публикциями, содержащими рецепты и советы по использованию оливкового масла.