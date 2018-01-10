Iberia предлагает билеты по Испании по цене от 25 евро

Среда, 10 Январь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Iberia предлагает билеты по Испании по цене от 25 евро

Авиакомпания Iberia запустила первую распродажу в 2018 году.

Цены на авиабилеты по Испании стартуют от 25 евро в одну сторону, в Европу - от 29 евро, в Азию или США - от 199 евро.

Акция продлится до 22 января. Она распространяется на определенные рейсы Iberia (за исключением LEVEL), Iberia Express и Air Nostrum. Цены уже включают налоги и сборы, пишет noticia.ru.

Период поездок по сниженным ценам варьируется, в зависимости от региона: для Америки, Азии и Южной Африки скидки действуют на поездки с 15 января до 1 декабря 2018 года, за исключением периода с 16 июля по 31 августа; для Испании и Европы - с 1 февраля по 17 июня 2018 года, за исключением периода с 22 марта по 3 апреля, с 27 апреля по 3 мая и с 11 по 16 мая.

В акции также участвуют карибские и латиноамериканские направления, цены на билеты в этот регион начинаются от 274 и 299 евро в одну сторону, соответственно.

Кроме того, Iberia предлагает скидки на пакеты услуг, включающие проживание в отелях, а также аренду автомобилей.

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