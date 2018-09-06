Иcпания: 23 станции метро Мадрида по-прежнему на ремонте

Четверг, 06 Сентябрь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Иcпания: 23 станции метро Мадрида по-прежнему на ремонте

Метро Мадрида продолжает работы по ремонту и улучшению станций.

На прошлой неделе вновь начали принимать пассажиров линии 9 и 2, но 23 станции по всей испанской столице по-прежнему закрыты.

На пяти линиях метро Мадрида закрыто более одной станции. На линии 12, известной как Metrosur, с 28 июля не работает 14 из 28 станций. Они расположены в Хетафе, Алькорконе, Леганесе и Мостолес, пишет noticia.ru.

На линии 7b (Metroeste) ремонт ведётся на семи станциях: Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares и Hospital del Henares. На линиях 1 и 5 закрыта станция Gran Vía, на линии 2 – станция Sevilla.

По оценкам властей, линия 7b вернётся к нормальной работе с 15 сентября. 14 октября планируется полностью открыть линию 12. Работы на станциях Gran Vía и Sevilla будут продолжаться вплоть до апреля 2019 года.

В качестве альтернативы для пользователей линий 7b и 12 власти пустили дополнительные бесплатные автобусы, которые охватывают весь перекрытый участок. В центре испанской столицы рекомендуется пользоваться соседними станциями: Tribunal и Sol на линии 1 и Chueca и Callao на линии 5 вместо Gran Vía и Banco de España и Sol на линии 2 вместо Sevilla.

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