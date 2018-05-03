Иcпания: Бенидорм отметил 65-летний юбилей бикини

Четверг, 03 Май 2018 Испания Испания Популярные материалы

Иcпания: Бенидорм отметил 65-летний юбилей бикини

65 лет назад Бенидорм (Аликанте) стал первым городом Испании, где разрешили ходить на пляж в бикини.

По этому случаю в минувшее воскресенье на курорте устроили праздничный вечер.

Мероприятие прошло в Benidorm Palace. На нем также были представлены 13 финалистов Национальной премии дизайна купальников, выбранных из 256 претендентов. Кроме того, зрителям продемонстрировали новые предложения и модели, созданные дизайнерами из Высшей школы искусств Алькоя и Центра дизайна Мадрида, пишет noticia.ru.

Шоу посетили представители муниципалитета, которые отметили «усилия тех, кто почти семь десятилетий назад набрался смелости и превратил Бенидорм в тот город, которым он является сегодня».

Организаторы мероприятия вспомнили также испанскую актрису и жительницу Бенидрома Беатрис Ледесма. В 1955 она первой в Испании предстала на фотоснимках в бикини. Фотосессия также проходила в Бенидорме.

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