Иcпания: новый аэропорт в Мурсии откроется в начале 2019 года

Среда, 20 Июнь 2018 Испания Испания Популярные материалы

Иcпания: новый аэропорт в Мурсии откроется в начале 2019 года

Руководство управляющей компании воздушного транспорта и аэропортов Испании Aena провело рабочую встречу с региональными представителями в Мурсии.

Главной темой совещания был ход строительства нового аэропорта в Корвере и сроки его введения в эксплуатацию, пишет noticia.ru.

Глава Aena Хайме Гарсия-Легас выразил уверенность в том, что объект сможет начать работу с 15 января 2019 года, подчеркнув необходимость соблюдения условий контракта. По его мнению, задержки по проекту могут быть связаны лишь с процедурами в Государственном агентстве воздушной безопасности и согласованием переноса деятельности из действующего аэропорта Мурсия-Сан-Хавьер в Корверу в правительстве.

В Aena также рассказали, что уже сформирована команда менеджеров, которые занимаются управлением аэропорта. Кроме того, сообщается, что было принято решение сохранить тарифы, которые действовали в Сан-Хавьере. При этом отмечается, что они ниже тарифов в соседнем аэропорту Аликанте.

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