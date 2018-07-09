Иcпания: в Галисии построили дом-камень

Понедельник, 09 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Иcпания: в Галисии построили дом-камень

Архитекторы из Ensamble Studio создали дом в форме валуна.

Сооружение, получившее название La Trufa, расположено на лоне природы на побережье Коста-да-Морте в Галисии.

Внутри камня на 25 квадратных метрах уместилась кровать, камин и небольшой санузел с душем. Из большого панорамного окна, у которого расположено спальное место, открывается живописный вид на море, пишет noticia.ru.

«Валун», в котором разместилось жилище, был создан искусственным образом из цемента. Чтобы сделать его полым, использовались тюки с соломой и сеном, на месте которых после застывания цемента должно было образоваться свободное пространство. Тюки залили цементом, перемешанным с землёй, и, когда смесь затвердела, часть «камня» срезали, а на строительной площадке появилась корова, которая занялась поеданием сена и освободила внутреннее пространство для дальнейших работ.

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