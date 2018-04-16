Иcпания: в Мадриде откроется самый большой магазин Ikea

Понедельник, 16 Апрель 2018 Испания Испания Популярные материалы

Иcпания: в Мадриде откроется самый большой магазин Ikea

Компания Ikea выбрала шесть крупных городов мира: Мадрид, Лондон, Вену, Стокгольм, Шанхай и Нью-Йорк, чтобы протестировать новую модель торговли.

В Мадриде выбор компании пал на четыре хэтажное здание по адресу Гойя, 47, площадью 2300 квадратных метров, где раньше располагался магазин Zara. Магазин, в котором будет работать 60 сотрудников, планируется открыть уже этим летом.

Основной темой в выставочных залах станет декор гостиных. В новом магазине будет представлено около 1000 наименований: от диванов и стеллажей до осветительных приборов и элементов декора. Как и в случае с другими магазинами сети, любой товар из каталога можно будет приобрести через интернет, пишет noticia.ru.

Принципиальное отличие от других магазинов Ikea, по заверениям компании, заключается в более обширной гамме впечатлений для клиента, а также в использовании технологий. В магазине будут проводиться мероприятия на тему декора и интерьера. Кроме того во время покупок можно будет попробовать блюда разных стран, с особым акцентом на шведскую кухню.

Новая концепция производителя мебели уже была частично опробована в магазине на улице Серрано в Мадриде, который служил временным помещением для Ikea.

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