Игрок сборной Италии Балотелли отказался от зарплаты в 30 млн евро
Нападающий Марио Балотелли отказался от предложения китайского клуба, который готов был платить футболисту 30 млн евро в год.
По информации Sky Sport Italia, итальянский форвард хочет продолжить карьеру в Европе.
Прошлый сезон Балотелли провел в «Ницце». Нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах. В его активе 26 голов и две передачи, пишет gazeta.ru.
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