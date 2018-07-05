Игрок сборной Италии Балотелли отказался от зарплаты в 30 млн евро

По информации Sky Sport Italia, итальянский форвард хочет продолжить карьеру в Европе.

Прошлый сезон Балотелли провел в «Ницце». Нападающий принял участие в 38 матчах во всех турнирах. В его активе 26 голов и две передачи, пишет gazeta.ru.