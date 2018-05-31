Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

Четверг, 31 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Игроки ГК «Кубань» в составе сборной России сыграют против Португалии

Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок.

Полина Кузнецова из македонского «Вардара» и Анна Вяхирева, представляющая клуб «Ростов-Дон», попали в заявку сборной России по гандболу на отборочный матч к чемпионату Европы 2018 года против команды Португалии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России (ФГР).

Матч состоится 31 мая в муниципальном спортивно- концертном комплексе португальского города Синиш, начало - 19:00 мск.

Первый матч между командами, который прошел в Москве, завершился со счетом 32:25 в пользу россиянок. В турнирной таблице за два тура до окончания отборочного турнира сборная России занимает третье место в группе, набрав четыре очка, португалки идут четвертыми (0 очков). В финальную часть чемпионата Европы выйдут по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда из занявших третье место, пишет ТАСС.

Чемпионат Европы пройдет с 29 ноября по 16 декабря во Франции. Участие в финальной части европейского первенства обеспечили сборная Франции как хозяйка турнира, а также национальные команды Черногории и Дании.

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