Илон Маск начнет торговать кубиками «Лего»

Вторник, 27 Март 2018 Мир Мир Популярные материалы

Илон Маск начнет торговать кубиками «Лего»

Американский предприниматель Илон Маск объявил, что его компания The Boring Company начнет производить кубики «Лего».

Они будут сделаны из камней, вырубленных в процессе бурения тоннелей, написал он в Twitter.

«Скоро появятся новые товары от Boring Company. Это кирпичики как в «Лего» в реальном масштабе, сделанные из камней, с помощью которых можно создавать скульптуры и строить здания. Они суперкрепкие, но полые внутри, как крыло самолета, и не такие тяжелые и подходят для сейсмических нагрузок Калифорнии», - написал Маск.

Первый комплект кирпичей будет посвящен Древнему Египту. Из них, по словам Маска, можно собирать пирамиды, сфинксов, храмы и другие постройки.

В январе компания выпустила огнеметы по цене 500 долларов. Все 20 тысяч штук он продал менее чем за неделю. За четыре дня компания Маска заработала на «оружии против зомби» 10 миллионов долларов. Эти средства предприниматель планирует пустить на закупку оборудования для The Boring Company и оплату услуг юристов и лоббистов. В комплект к огнемету The Boring Company первоначально предлагала огнетушители по 30 долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: госпиталь Кашкайша запретил босоножки и пирсинг

      Госпиталь Кашкайша одобрил внутренний регламент с подробными правилами, касающимися внешнего вида своих сотрудников.

      Подробнее

    • Португалия: погиб электрик...

      Несчастный случай на рабочем месте произошел в Форуж-ду-Аррау (муниципалитет Понте-де Сор, округ Порталегре).

      Подробнее

    • Испанские аэропорты сдают позиции в мировом рейтинге

      Аэропорт Барселоны «Эль-Прат» обошел Мадрид-Барахас в рейтинге лучших аэропортов мира, но оба оказались лишь в пятом десятке.

      Подробнее

    • Испания: Серхио Рамос в третий раз стал отцом

      Футболист Серхио Рамос и телеведущая Пилар Рубио вновь стали родителями.

      Подробнее

    • Спинаццола покинул расположение сборной Италии

      Полузащитник сборной Италии Леонардо Спинаццола покинул расположение «Скуадра Адзурры» из-за травмы, характер которой не сообщается.

      Подробнее

    • В Италии найдены останки женщины, «родившей» в могиле

      В Италии ученые нашли скелет женщины, «родившей» после смерти.

      Подробнее

    • Стивен Спилберг предупредил об угрозе мировому кинематографу

      Режиссер Стивен Спилберг заявил, что полнометражные телевизионные фильмы студии Netflix не должны претендовать на премию «Оскар».

      Подробнее

    • Поезд Ким Чен Ына уехал из Пекина

      Поезд, вероятно, использующийся высокопоставленной северокорейской делегацией и лидером КНДР Ким Чен Ыном, покинул Пекин.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!