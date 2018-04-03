Илон Маск объявил о «банкротстве» Tesla

Как написал миллиардер на своей странице в Twitter, «несмотря на серьезные попытки выручить средства с продажи пасхальных яиц, мы с сожалением сообщаем, что Tesla целиком и полностью обанкротилась». Позднее Маск опубликовал фотографию себя с куском картона с надписью «банкрот», пишет ntv.ru.

Илон Маск: «Илон был найден без сознания у Tesla Model 3 в окружении бутылок «Теслакилы» с высохшими слезами на щеках».

Отметим, что пост опубликован 1 апреля. Ранее сообщалось, что международное агентство Moody’s понизило рейтинг Tesla, после чего стоимость акций компании резко снизилась.