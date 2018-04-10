Илон Маск показал часть межпланетного корабля

Чтобы оценить масштаб, он припарковал рядом автомобиль Tesla Model 3.

Предполагается, что диаметр новой ракеты составит девять метров. Длина - 106 метров. Ракета будет оборудована 40 кабинами для астронавтов.

Впервые проект BFR Маск представил в сентябре 2017 года, выступая на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).

Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться. В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая в себя четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.