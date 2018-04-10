Илон Маск показал часть межпланетного корабля

Вторник, 10 Апрель 2018 Мир Мир Популярные материалы

Илон Маск показал часть межпланетного корабля

Глава американской космической компании SpaceX Илон Маск опубликовал на своей странице в Instagram фото основной части корпуса межпланетного корабля BFR (Big Falcon Rocket).

Чтобы оценить масштаб, он припарковал рядом автомобиль Tesla Model 3.

Предполагается, что диаметр новой ракеты составит девять метров. Длина - 106 метров. Ракета будет оборудована 40 кабинами для астронавтов.

Впервые проект BFR Маск представил в сентябре 2017 года, выступая на мероприятии IAC2017 (International Astronautical Congress).

Испытания корабля BFR должны начаться в 2019 году. Первые миссии SpaceX на Марс запланированы на 2022 и 2024 годы, однако сроки могут сдвинуться. В ходе первой миссии на Марс должно быть доставлено два корабля BFR с оборудованием для сбора воды и углекислого газа из атмосферы Красной планеты и последующего его превращения при помощи солнечной энергии в метан и кислород (топливо для BFR). Вторая миссия, включающая в себя четыре корабля BFR, должна стать грузовой и пилотируемой.

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