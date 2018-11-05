Илон Маск показал свой тоннель под Лос-Анджелесом

Результат он продемонстрировал в своем Twitter.

«Проехался по всей длине тоннеля. Тревожно долго. Готовимся к открытию 10 декабря», — написал он, прикрепив полуминутное видео с процессом движения.

По утверждению Маска, автомобили смогут передвигаться по тоннелю со скоростью около 200 километров в час, находясь на специальных электрических салазках. В результате дорога от Вествуда до центра Лос-Анджелеса займет всего пять минут.

Предполагается, что под землей будет выстроена 30-уровневая система тоннелей, платформы будут перемещаться в них автоматически. В будущем The Boring Company собирается проложить транспортные тоннели между Нью-Йорком, Филадельфией, Балтимором и Вашингтоном.

О своем новом проекте Маск объявил еще в конце декабря 2016 года. Он пожаловался на то, что его очень раздражают пробки в городе.