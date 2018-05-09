Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании

Среда, 09 Май 2018 Мир Мир Популярные материалы

Илон Маск потратил 10 миллионов долларов на акции своей компании

Основатель Tesla Илон Маск потратил около 10 миллионов долларов на покупку акций своей компании.

Как сообщает CNN, покупка совершена на фоне рекордных убытков.

Такое решение является нестандартным, поскольку генеральные директора обычно не покупают акции своих компаний на открытом рынке. Для этих целей они используют биржевые гранты или опционы. Маск был самым крупным акционером Tesla - ему принадлежали 22 процента акций. Покупка позволила ему увеличить свою долю в компании менее чем на одну десятую процента.

В случае, если компания достигнет определенных финансовых показателей, Маск получит дополнительно 20 миллионов акций в опционах.

Tesla 2 мая отчиталась об убытках пятый квартал подряд. За первые три месяца 2018 года они составили 710 миллионов долларов. Кроме того, акции автопроизводителя упали после того, как на конференц-колле об итогах квартала Маск отказался отвечать на некоторые вопросы, назвав их скучными.

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