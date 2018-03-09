Илон Маск выявил угрозу своему бизнесу и пожаловался Трампу

«Я в целом против импортных пошлин, но действующие правила крайне осложняют нам задачу. Это все равно что участвовать в олимпийском забеге в свинцовых кроссовках. Например, с американской машины в Китае взимают пошлину 25 процентов, а с китайской в США - только 2,5 процента, в 10 раз меньше», - пояснил Маск.

«Мы поднимали этот вопрос в диалоге с прежней администрацией Барака Обамы, но это ни к чему не привело. Я лишь хочу справедливого исхода, в идеальном случае - одинаково умеренных импортных пошлин и правил», - заключил бизнесмен.