Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде

Вторник, 10 Июль 2018 Мир Мир Популярные материалы

Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде

Мини-субмарина Илона Маска готова к спасению детей, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде.

Об этом основатель компаний SpaceX и Tesla сообщил в своем Twitter.

«Только что вернулся из пещеры номер три. Мини-субмарина готова, если потребуется. Она названа «Дикий вепрь» в честь футбольной команды детей. Оставляю ее здесь на случай, если она пригодится в будущем. Таиланд так прекрасен», - написал он.

8 июля Маск опубликовал видео с испытаний мини-подлодки. Тесты проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На кадрах показано, как один дайвер тянет субмарину за собой, пока другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Группа школьников в возрасте от 11 до 16 лет и футбольный тренер зашли в пещеру на севере страны, когда там было сухо, однако вскоре после того, как они оказались внутри, пошел дождь, вход затопило и завалило камнями. Операция по их поиску продолжалась 10 дней. Людей обнаружили живыми в четырех километрах от входа в пещеру.

На данный момент успешно завершилась уже вторая фаза уникальной спасательной операции, вызволено восемь детей. В пещере остаются пятеро юношей.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: где цены на жилье - доступнее

      Рост цен на жилье в большинстве регионов в Португалии - продолжается.

      Подробнее

    • Сантуш останется главным тренером сборной Португалии до 2020 года

      Федерация футбола Португалии оставила Сантуша на посту главного тренера сборной.

      Подробнее

    • Испания: Telefónica вошла в рейтинг «пятизвездочных компаний»

      Американское рейтинговое агентство Morningstar впервые присвоило испанской компании Telefónica наивысшую оценку в 5 звезд.

      Подробнее

    • Испания: в Барселоне детям вновь дают традиционные имена

      Самые популярные имена среди жителей Барселоны - Антонио и Мария.

      Подробнее

    • Италия: гладиаторские бои на арене римского Колизея

      В стенах главной римской достопримечательности запускают новое мультимедийное шоу Sangue e Arena.

      Подробнее

    • Италии нужны мигранты!

      Италии нужны мигранты, чтобы население получало пенсию.

      Подробнее

    • Илон Маск заявил о готовности своей подлодки для спасения детей в Таиланде

      Мини-субмарина Илона Маска готова к спасению детей, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде.

      Подробнее

    • Джорджа Клуни сбила машина

      Голливудский актер Джордж Клуни попал в аварию на острове Сардиния, Италия.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda