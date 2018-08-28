Индекс потребительского доверия в Италии ощутимо снизился в августе

Данные следуют из отчета статистического агентства Istat.

В частности, оценка экономического климата в стране ухудшилась — со 141,3 пункта до 136,6 пункта.

Индекс ожидания безработицы в рамках индикатора доверия вырос с 12,9 пункта до 24,1 пункта, пишет rosbalt.ru.

Напомним также, что экономика Италии по итогам II квартала 2018 года выросла, по предварительным данным, на 1,1% в годовом сопоставлении после подъема на 1,4% в январе—марте текущего года.

Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,2% после увеличения на 0,3% в I квартале нынешнего года.