Индекс потребительского доверия в Италии ощутимо снизился в августе
Индекс потребительского доверия в Италии понизился в августе 2018 года до 115,2 пункта со 116,2 пункта месяцем ранее.
Данные следуют из отчета статистического агентства Istat.
В частности, оценка экономического климата в стране ухудшилась — со 141,3 пункта до 136,6 пункта.
Индекс ожидания безработицы в рамках индикатора доверия вырос с 12,9 пункта до 24,1 пункта, пишет rosbalt.ru.
Напомним также, что экономика Италии по итогам II квартала 2018 года выросла, по предварительным данным, на 1,1% в годовом сопоставлении после подъема на 1,4% в январе—марте текущего года.
Относительно предыдущих трех месяцев ВВП Италии прибавил 0,2% после увеличения на 0,3% в I квартале нынешнего года.
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