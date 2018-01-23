Иностранцы заинтересованы в недвижимости Португалии

Самыми активными покупателями стали бразильцы и французы, они приобрели более 100 000 объектов. Однако на рынке присутствуют также инвесторы из Китая и Великобритании, которые также скупают португальскую недвижимость. Данная тенденция повлияла на резкое увеличение цен, передает 1-property.ru.

Международные эксперты считают, что в 2018 году рынок жилой недвижимости в Португалии вырастет в несколько раз.