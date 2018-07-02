Иностранные инвестиции в Испании сократились на 3,8%

По данным Министерства промышленности, торговли и туризма, приток капиталов нетто, который не включает инвестиции в организации, владеющие иностранными ценными бумагами, сократился до 4,07 млн евро.

Основной поток иностранных инвестиций в первом квартале поступал из Германии (17,8%), Китая (17,8%) и Канады (15,3%). США опустились с первого на восьмое место в рейтинге, пишет noticia.ru.

В региональном разрезе больше всего инвестиций досталось Мадридскому сообществу (61%), за которым со значительным отставанием следует Страна Басков (7,9 %) и Каталония (5,8 %).

Основной сектор, привлекающий иностранных инвесторов, - электроэнергетика, на которую приходится 44% вложений. 14% составляют инвестиции в производство транспортных материалов.

Что касается испанских инвестиций за рубежом, то они выросли до 1,4 млн евро. Основной поток направлен во Францию (18,8%) и Бразилию (9,7%).