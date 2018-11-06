Иностранные туристы в Испании стали тратить больше, чем раньше

Что касается числа туристов, то за девять месяцев года страну посетило более 66,2 млн человек.

Исследование, проведенное Национальным институтом статистики, сообщает, что в сентябре в Испании отдыхали 8,9 млн туристов, это на 0,5% больше, чем год назад, а потратили гости 9 543 млн евро, что на 0,7% больше суммы прошлого года. В среднем расходы туристов в сентябре выросли на 3% и составили 147 евро в день, пишет espanarusa.com.

В первые девять месяцев 2018 года главный приток туристов был из Великобритании: число англичан составило 15 млн человек. Затем следуют Франция (почти 9,43 млн) и Германия (9,1 млн). На 8,7 % выросло число визитов из США, на 8,6 % – из Португалии и на 5,3% – из России.

Каталония в очередной раз стала самой популярной среди иностранных туристов провинцией, ее посетили 15,4 млн человек. На втором месте оказались Балеарские острова, где число отдыхающих составило 15,4 млн, на третьем – Канары, здесь побывали 10,1 млн человек. В целом за девять месяцев года количество иностранных туристов выросло во всех регионах Испании, особенно стоит отметить провинцию Мадрид, где отдохнули 5 млн человек, что на 4,4% больше по сравнению с 2017 годом.

Больше всего денег туристы потратили в Каталонии (16 801 млн евро, что на 1,2 % больше, чем в аналогичный период 2017 года), на Балеарах (13 111 млн, 2,2 %) и на Канарах (12 474 млн, 0,7 %). Также выделяется Андалусия, где рост составил 6,7% и достиг суммы более 10 000 млн евро.

Самыми щедрыми туристами стали англичане, потратившие в Испании 14 619 млн евро (на 2% больше, чем в прошлом году), а также немцы (9 544 млн) и французы (6 195 млн).