Inspired Entertainment вышла на итальянский рынок

В ближайшее время контент будет также выпущен на платформе Sisal, Eurobet Italy и StarCasino, пишет logincasino.com.

Inspired является ведущим поставщиком систем SBG VLT в Италии, благодаря сотрудничеству с Sisal, SNAI, Lottomatica, HBG и другими итальянскими операторами. Многоканальный контент от Inspired включает в себя игры Centurion Free Spins, Super Hot Fruits, Rise of Anubis и Atlantis.

«Inspired Entertainment гордится тем, что является одним из крупнейших поставщиков многоканального контента в Италии, а добавление мобильных и онлайн-игроков в нашу клиентскую базу даст нам захватывающее развитие. VLT-игры и Virtual Sports уже зарекомендовали себя среди розничных клиентов в Италии, и я уверен, что доступность новых онлайн-игр будет приветствоваться как клиентами, так и игроками», - прокомментировал Паоло Сципиони, генеральный директор компании по итальянскому рынку.

SNAI стал первым итальянским оператором, который запустил интерактивный контент Inspired, включая три эксклюзивные игры о Майке Тайсоне, которые доступны только для клиентов SNAI.

Ранее Inspired Entertainment, Inc. обновил соглашение с Sisal, согласно которому компания продолжит предоставлять платформу SBG VLT, игровые автоматы и игровой контент.