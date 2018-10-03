Instagram упал

Среда, 03 Октябрь 2018 Мир Мир Популярные материалы

Instagram упал

Приложение Instagram оказалось недоступно по всему миру.

При попытке зайти на сайт система выдает «5xx Server Error». При заходе в приложение со смартфона пользователя предупреждают о том, что обновление ленты невозможно.

Ошибка свидетельствует о неполадках в работе сервера.

Сайт Down Detector зафиксировал сбой в районе 10:00. На недоступность сервиса жалуются пользователи из США, Великобритании, Германии, Нидерландов, Португалии, Швейцарии и других стран. В 11:10 по Москве приложение стало открываться.

По состоянию на 2018 год число зарегистрированных пользователей Instagram составляет 1,1 миллиарда человек. Приложение принадлежит компании Facebook, которая приобрела сервис в 2012 году.

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