Интернет-магазин C&A - в Португалии

На днях сеть розничной торговли модной одеждой и аксессуарами запустила новый интернет-магазин C&A в Европе, со стандартным предложением для 11 стран, включая Португалию. Пока что версия доступна на английском языке.

Таким образом, бренд укрепил свое интернет-предложение, которое уже включало интернет-магазины в нескольких европейских странах, на соответствующих национальных языках.

«Благодаря новой платформе C&A может более чем удвоить охват своей деятельности в области электронной торговли, с девяти до 20 стран», - говорится в заявлении сети.

Новая платформа также охватывает рынки, на которых компания «физически» не представлена, таких как Дания, Финляндия, Греция и Швеция. «Данный новый интернет-магазин - это большой шаг в расширении нашей цифровой деятельности», - заявил Андреас Хаммер, директор по электронной коммерции в C&AEuropa.

C&A принадлежит швейцарской компании CofraHolding.

Это одна из крупнейших сетей розничной торговли в мире, насчитывающая более 1.575 магазинов и 35 тысяч сотрудников.