Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря

По информации издания, мужчина с собакой-поводырем хотел поужинать в кафе со своей спутницей, но администратор заведения не пустил их внутрь из-за животного. Инвалид показал сотрудникам документы, подтверждающие его статус, и рассказал о нормах законодательства. Когда и это не помогло, он вызвал полицию. Прибывшие на место полицейские не смогли убедить владельца кафе пропустить гостей. Единственное, что предложили слепому, - сесть на летней террасе в холодную погоду.

В отношении кафе возбуждено дело о дискриминации (статья 5.62 КоАП).

Отягощающим обстоятельством стало невыполнение работниками требования сотрудников МВД. Организации грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.