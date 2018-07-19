Инвестиции в испанские отели сократились на 13%

Четверг, 19 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Инвестиции в испанские отели сократились на 13%

По состоянию на конец июня объ ем инвестиций, поступивших в испанский гостиничный сектор, составил 1,83 млрд евро, что на 13% ниже рекордного уровня, зафиксированного год назад.

В то же время, по сравнению с другими полугодичными показателями, текущий результат является вторым за всю историю. Этому поспособствовали сделки с крупными портфелями, на которые пришлось 60% инвестиций.

Согласно доклада, подготовленного сетью отелей Colliers Internacional, в первом полугодии 2018 года вновь наблюдалась высокая динамика роста. Инвестиции распределились почти поровну между городским и курортным сегментом. 71% вложений были направлены на приобретение отелей для отдыха. Самым активным инвестором на испанском рынке в последние месяцы оказалась группа компаний Blackstone.

Тенденция к наращиванию объ емов инвестиций в гостиничном секторе наблюдается в Испании на протяжении четыр ех лет подряд. За три с половиной года общая сумма инвестиций превысила 10,5 млрд евро, а за последние 12 месяцев вложения составили 3,6 млрд евро, пишет noticia.ru.

При этом эксперты отмечают, что на рынке гостиничных услуг проявляются первые признаки снижения темпов инвестирования, которые могут в ближайшие годы могут усилиться.

53% инвестиций за первые шесть месяцев года пришлись на Канарские и Балеарские острова. Значительное падение наблюдалось в Мадриде и Барселоне. Если в первом полугодии 2017 года Мадрид и Барселона отметились 549 и 310 млн евро инвестиций, то с начала текущего года в отели двух крупнейших испанских городов было вложено 154 и 71 млн евро, соответственно. С другой стороны, ситуация улучшается в других городах Испании: Севилье, Кадисе, Аликанте и Валенсии, на которые приходится 437 млн евро инвестиций.

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