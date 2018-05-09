Инвестиционные фонды Испании бьют исторические рекорды

По данным Ассоциации институтов коллективных инвестиций и пенсионных фондов (Inverco), в конце марта общая сумма инвестированных в национальные фонды средств составила 270 млрд евро - исторический максимум.

Только за прошлый год общая сумма инвестиций выросла на 27 млрд евро, а за первый квартал марта - на 6,1 млрд евро (примерно 68 млн евро в день). Таким образом, объем инвестированных в фонды средств удвоился по сравнению с 2012 годом, когда эта цифра составляла 150 млрд евро, пишет espanarusa.com.

Помимо этого, инвестиционные фонды достигли максимума по количеству вкладчиков: впервые в истории их число превысило 11 млн. По данным на конец марта, в инвестиционных фондах Испании насчитывалось 11 067 000 счетов, что почти на 730 000 больше, чем в 2017-м.

Опираясь на эти данные, Inverco заключает, что инвестиционные фонды являются одним из основных направлений вкладывания средств для испанских семей как в целях накопления сбережений, так и в целях инвестирования. Помимо прочего, в течение 2017 года наблюдался рост инвестиций в фонды по отношению к ВВП (до 22,6%, что в два раза больше, чем пять лет назад).

Что касается регионов, Мадрид, Каталония и Страна Басков возглавляют рейтинг: на эти три региона приходится 53% объема сконцентрированного в национальных фондах капитала. И это при том, что в этих автономиях проживает 35% населения страны. На Мадрид приходится 65 700 млрд евро, на Каталонию - 46 358 млрд евро, на Страну Басков - 27 830 млрд евро. Четвертую строчку занимает Андалусия - 20 169 млрд евро.