iPhone X начал причинять владельцам боль
Владельцы iPhone X жалуются, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона.
О проблеме пишут пользователи Reddit и форума Apple. По их словам, застрявшие волосы болезненно выдираются, когда они убирают смартфон от уха.
Как отмечает Phonearena, единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, - это купить чехол.
Юбилейный iPhone X поступил в продажу в ноябре 2017 года. Владельцы неоднократно жаловались на недостатки смартфона.
Так, обнаружено несколько проблем с дисплеем (выгорание, странные зеленые полосы), дефекты динамика и некорректная работа Face ID.
Кроме того, в конце года Apple признала, что намеренно замедляет работу старых iPhone. По предположению пользователей интернета, это делается, чтобы клиенты чаще покупали новые модели.