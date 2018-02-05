iPhone X перестал принимать звонки

Понедельник, 05 Февраль 2018 Мир Мир Популярные материалы

iPhone X перестал принимать звонки

Владельцы iPhone X жалуются на зависание смартфона при входящем звонке.

Пользователи не могут принять или отклонить вызов.

На форуме техподдержки Apple пользователи отмечают, что смартфон становится неработоспособным при входящем вызове. iPhone X воспроизводит рингтон, после чего перестает реагировать на нажатия и зависает на 10 секунд. В Apple осведомлены о проблеме и работают над ее решением. Один из пользователей рассказал, что в сервисном центре ему просто заменили смартфон на новый.

«Я подумал, что проблема именно в устройстве, поэтому я обратился в сервисный центр, где мне дали совершенно новый смартфон с той же проблемой. Так что это определенно проблема с ПО. Apple должна что-то с этим сделать, потому что это очень раздражает», - написал один из владельцев iPhone X, столкнувшийся с проблемой.

В январе пользователи iPhone X сообщили о том, что их волосы, а также бороды и усы застревают между дисплеем и корпусом смартфона. Отмечается, что единственное решение, которое нашли владельцы гаджета, - это купить чехол.

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    • iPhone X перестал принимать звонки

      Владельцы iPhone X жалуются на зависание смартфона при входящем звонке.

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