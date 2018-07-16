Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

Понедельник, 16 Июль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

Несколько исламистских партий дали указания своим последователям, начать подготовку к созданию собственных политических организаций на территории Испании.

Исламисты призывают привлекать в свои ряды политически активную молод ежь, принадлежащую к разным испанским партиям. Как сообщили в силовых структурах, речь ид ет о молодых испанских мусульманах, предпочтительно студентах, с достаточным уровнем образования, которое потенциально позволит обеспечить политическую вовлеч енность. Призывы исходят от тунисского движения «Возрождение», марокканских «Справедливость и развитие» и «Справедливость и духовность».

Как стало известно, Испанская федерация религиозных исламских организаций, в состав которой входит более 200 объединений, провела ряд заседаний, на которых обсуждалась возможность создания исламской партии, которая будет ориентироваться на «Справедливость и духовность». Последняя такая встреча состоялась около месяца назад в Барселоне. В Федерации, в свою очередь, заверяют, что никто из е е руководства не участвовал в таких мероприятиях и не давал согласия на их проведение, пишет noticia.ru.

В организации также отмечают, что аналогичный план провалился в 2010 году, когда была предпринята попытка создать исламскую Партию возрождения и единства Испании в Гранаде.

Политическое движение «Справедливость и духовность» официально находится под запретом в Марокко из-за своей радикальной направленности. В Испании структуры организации действуют во всех регионах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: 55 млн евро за футболки Роналду

      "Ювентус" за первый день продал футболок Роналду на 55 млн евро.

      Подробнее

    • Португалия: Адамо - в Лиссабоне

      «Tombe la Neige» («Падает снег»)...

      Подробнее

    • Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

      Несколько исламистских партий дали указания своим последователям, начать подготовку к созданию собственных политических организаций на территории Испании.

      Подробнее

    • Испания рассчитывает принять 30,4 млн иностранных туристов этим летом

      Испанское министерство туризма прогнозирует, что в третьем квартале 2018 года страну посетит 30,4 млн туристов из-за рубежа.

      Подробнее

    • Италия: туринская плащаница оказалась подделкой

      Туринская плащаница оказалась художественной подделкой.

      Подробнее

    • Италия: на Сицилии высадились 450 мигрантов‍

      Италия разрешила высадку 450 мигрантов после соглашения об их размещении.

      Подробнее

    • Чемпионат мира оказался популярнее Олимпиады

      Премьер министр Дмитрий Медведев назвал число болельщиков, которые приехали в Россию на чемпионат мира по футболу.

      Подробнее

    • Мелания Трамп укуталась в пальто в 27-градусную жару

      Жена президента США Мелания Трамп приехала вместе с мужем в Хельсинки в слишком теплой одежде.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda