Исламисты планируют создать в Испании собственную партию

Исламисты призывают привлекать в свои ряды политически активную молод ежь, принадлежащую к разным испанским партиям. Как сообщили в силовых структурах, речь ид ет о молодых испанских мусульманах, предпочтительно студентах, с достаточным уровнем образования, которое потенциально позволит обеспечить политическую вовлеч енность. Призывы исходят от тунисского движения «Возрождение», марокканских «Справедливость и развитие» и «Справедливость и духовность».

Как стало известно, Испанская федерация религиозных исламских организаций, в состав которой входит более 200 объединений, провела ряд заседаний, на которых обсуждалась возможность создания исламской партии, которая будет ориентироваться на «Справедливость и духовность». Последняя такая встреча состоялась около месяца назад в Барселоне. В Федерации, в свою очередь, заверяют, что никто из е е руководства не участвовал в таких мероприятиях и не давал согласия на их проведение, пишет noticia.ru.

В организации также отмечают, что аналогичный план провалился в 2010 году, когда была предпринята попытка создать исламскую Партию возрождения и единства Испании в Гранаде.

Политическое движение «Справедливость и духовность» официально находится под запретом в Марокко из-за своей радикальной направленности. В Испании структуры организации действуют во всех регионах.