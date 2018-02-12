Испанца оштрафуют за религиозный фотошоп

Понедельник, 12 Февраль 2018 Испания Испания Популярные материалы

Испанца оштрафуют за религиозный фотошоп

24-летнему жителю Хаэна выписали штраф за оскорбление церкви.

Случилось это после того, как он опубликовал в Интернете измененное с помощью фоторедактора изображение статуи Иисуса Христа, вместо лица которого он поместил свое фото.

Образ, который использовал испанец, - статуя, изображающая эпизод совлечения одежд с Христа. Молодой человек опубликовал фото на своей странице в Instagram в прошлом апреле. Скандал же разгорелся после того, как снимок заметили члены братства из Хаэна, где стоит оригинальная статуя. Они обратились в суд после того, как молодой человек дважды ответил отказом на их письменные требования удалить снимок. В братстве утверждают, что изображение является возмутительной подделкой иконы, созданной, чтобы оскорбить верующих, пишет noticia.ru.

По словам молодого человека, пост в Instagram был безобидной шуткой, и не имел целью оскорбить чью-либо веру. Он отметил, что был шокирован резонансом, который вызвало изображение, но отказался удалять его, ссылаясь на свободу слова.

Суд признал его виновным в «оскорблении чувств верующих» и обязал выплатить штраф в размере 480 евро.

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