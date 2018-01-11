Испанца судят за сообщения в Twitter

Он публиковал на своей странице в Twitter оскорбительные комментарии в адрес пострадавших от террористической деятельности баскской организации ETA, а также угрозы в адрес испанского правительства.

По информации 20 minutos, прокуратура требует для 26-летнего злоумышленника наказания в виде 1 года тюремного заключения. Его обвиняют в пропаганде терроризма и оскорблении жертв. В одном из сообщений в социальной сети он написал, что «заложил бы бомбу» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» прямо под ложей главы испанского правительства Мариано Рахоя. Обвинение также требует ограничить подсудимого в правах на срок 8 лет за комментарии с упоминанием имен нескольких жертв терроризма, которые оскорбляют их память, пишет noticia.ru.

Законодательством предусматривается наказание до 3 лет лишения свободы за преступления такого рода, однако, в суде молодой человек раскаялся и попросил прощения у жертв, в связи с чем запрашиваемый срок был уменьшен.

Молодой человек активно вел страницу в Twitter с января 2012 по февраль 2016 года. У него было почти 400 подписчиков, которые делали репосты некоторых сообщений.