Испанцу грозит штраф в 900 евро за брошенную на дороге собаку

Сообщается, что инцидент произошел в июне 2016 года. Владелец собаки, находившийся за рулем автомобиля, остановился на трассе, вывел пса, и, не позволив ему забраться обратно в салон, уехал.

Беспородная собака черного окраса была найдена следующим утром на трассе AS-253 неподалеку от Энтрепеньяс, со стертыми подушечками лап. Она не была чипирована, пишет noticia.ru.

Владельца пса обвиняют в жестоком обращении с животными. Помимо штрафа прокуратура требует запретить ему на срок один год заводить животных, а также обязать оплатить судебные издержки и расходы на содержание собаки в приюте.